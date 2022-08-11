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Фарид Гаибов: Я доволен работой федераций

Фарид Гаибов: Я доволен работой федераций "Поздравляю всех с завоеванными медалями. Каждый спортсмен хочет подняться на пьедестал. Мы знали, что шансы на медаль в некоторых видах спорта не так высоки. Даже в этих видах упорно боролись за медали. Я их тоже поздравляю".
Индивидуальные
11 августа 2022 г. 23:31
Фарид Гаибов: Я доволен работой федераций

"Поздравляю всех с завоеванными медалями. Каждый спортсмен хочет подняться на пьедестал. Мы знали, что шансы на медаль в некоторых видах спорта не так высоки. Даже в этих видах упорно боролись за медали. Я их тоже поздравляю".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на "Дне Азербайджана", организованном в Деревне атлетов в турецком городе Конья,

Министр напомнил, что на Исламиаде страна представлена ​​в 22 видах спорта: "Нельзя сказать, что все виды спорта были сильны на протяжении всей истории. Вы знаете, что многие федерации были реорганизованы. Мы регулярно встречаемся с новыми руководителями. Федерации работают очень хорошо. Я доволен их работой".

Ф.Гаибов сказал, что среди членов команды в Конье царит очень хорошая атмосфера: "Каждый день тренеры и спортсмены собираются, чтобы поприветствовать медалистов и отметить их дни рождения. Выражаю благодарность каждому из них. Благодарю журналистов за освещение успехов спортсменов".

Он также рассказал о "Дне Азербайджана": "Давайте покажем здесь нашу культуру, наше братство с Турцией".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Federasiyaların işindən razıyam"

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