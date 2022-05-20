Фарид Гаибов поставил новые задачи перед руководителями управлений спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с руководителями районных управлений по делам молодежи и спорта.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с руководителями районных управлений по делам молодежи и спорта.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече Гаибов поручил наладить тесное сотрудничество с домами молодежи, олимпийскими спортивными комплексами и другими организациями.

Министр напомнил о необходимости выстраивания деятельности в соответствии с современными требованиями.

Заместители министра Мариана Васильева и Индира Гаджиева высказали мнения относительно предстоящих работ в сфере спорта и молодежной политики.

Гаибов заслушал доклады руководителей районных управлений по делам молодежи и спорта и поинтересовался их предложениями и вопросами.