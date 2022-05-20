О нас

Фарид Гаибов поставил новые задачи перед руководителями управлений спорта

Фарид Гаибов поставил новые задачи перед руководителями управлений спорта Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с руководителями районных управлений по делам молодежи и спорта.
Индивидуальные
20 мая 2022 г. 10:43
Фарид Гаибов поставил новые задачи перед руководителями управлений спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с руководителями районных управлений по делам молодежи и спорта.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече Гаибов поручил наладить тесное сотрудничество с домами молодежи, олимпийскими спортивными комплексами и другими организациями.

Министр напомнил о необходимости выстраивания деятельности в соответствии с современными требованиями.

Заместители министра Мариана Васильева и Индира Гаджиева высказали мнения относительно предстоящих работ в сфере спорта и молодежной политики.

Гаибов заслушал доклады руководителей районных управлений по делам молодежи и спорта и поинтересовался их предложениями и вопросами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov idman idarələri qarşısında yeni vəzifələr qoyub

Самое важное

В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив"
19 мая 2022 г. 12:42
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
19 мая 2022 г. 11:28
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
19 мая 2022 г. 02:02
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
19 мая 2022 г. 01:40
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
19 мая 2022 г. 01:33
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
19 мая 2022 г. 01:22
В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
19 мая 2022 г. 01:13
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
18 мая 2022 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi