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Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта

Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины со дня основания Министерства молодежи и спорта.
Индивидуальные
26 июля 2023 г. 09:44
Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины со дня создания Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, в публикации отмечается, что Министерство молодежи и спорта было создано 26 июля 1994 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"Нам уже 29 лет, и это означает, что мы вышли из молодежного возраста. Мы стали опытнее и сильнее. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в деятельность Министерства молодежи и спорта за эти годы", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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