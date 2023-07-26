Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины со дня основания Министерства молодежи и спорта.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поделился публикацией по случаю 29-й годовщины со дня создания Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, в публикации отмечается, что Министерство молодежи и спорта было создано 26 июля 1994 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"Нам уже 29 лет, и это означает, что мы вышли из молодежного возраста. Мы стали опытнее и сильнее. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в деятельность Министерства молодежи и спорта за эти годы", - написал министр.