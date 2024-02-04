Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на турнире "Большого шлема"

Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на турнире "Большого шлема"

Сегодня еще трое азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который проходит в столице Франции Париже.

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Сегодня еще трое азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который проходит в столице Франции Париже. Как сообщает Report, Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба - 90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят в последний день соревнований. 90 кг. Вугар Талыбов – Мариано Кото Берсье (Аргентина) Эльджан Гаджиев - Санширо Мурао (Япония). +100 кг. Ушанги Кокаури – с победителем пары Бубакар Мане (Гвинея-Бисау)/Клемент Мусумади (Демократическая Республика Конго). Отметим, что ранее Зелим Цкаев (81 кг) завоевал серебряную медаль. Подпишитесь на наш Telegram канал