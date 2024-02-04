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Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на турнире "Большого шлема"

Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на турнире "Большого шлема" Сегодня еще трое азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который проходит в столице Франции Париже.
Индивидуальные
4 февраля 2024 г. 09:26
Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на турнире Большого шлема

Сегодня еще трое азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который проходит в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба - 90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят в последний день соревнований.

90 кг.

Вугар Талыбов – Мариано Кото Берсье (Аргентина)

Эльджан Гаджиев - Санширо Мурао (Япония).

+100 кг.

Ушанги Кокаури – с победителем пары Бубакар Мане (Гвинея-Бисау)/Клемент Мусумади (Демократическая Республика Конго).

Отметим, что ранее Зелим Цкаев (81 кг) завоевал серебряную медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üç cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"nin sonuncu günündə mübarizəyə başlayacaq

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