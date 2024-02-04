Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят на турнире "Большого шлема"

Сегодня еще трое азербайджанских дзюдоистов примут участие в турнире "Большого шлема", который проходит в столице Франции Париже.
Как сообщает Report, Вугар Талыбов, Эльджан Гаджиев (оба - 90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят в последний день соревнований.
90 кг.
Вугар Талыбов – Мариано Кото Берсье (Аргентина)
Эльджан Гаджиев - Санширо Мурао (Япония).
+100 кг.
Ушанги Кокаури – с победителем пары Бубакар Мане (Гвинея-Бисау)/Клемент Мусумади (Демократическая Республика Конго).
Отметим, что ранее Зелим Цкаев (81 кг) завоевал серебряную медаль.