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Еще 4 азербайджанских боксера вышли в финал международного турнира в Баку

Еще 4 азербайджанских боксера вышли в финал международного турнира в Баку Еще четыре азербайджанских спортсмена вышли в финал проходящего в Баку международного турнира по боксу среди мужчин и женщин "Великий шелковый путь".
Индивидуальные
28 марта 2024 г. 11:22
Еще 4 азербайджанских боксера вышли в финал международного турнира в Баку

Еще четыре азербайджанских спортсмена вышли в финал проходящего в Баку международного турнира по боксу среди мужчин и женщин "Великий шелковый путь".

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в финал пробились Гасан Меликов (48 кг), Шамиль Аскеров (57 кг), Азрак Бабиров (60 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг).

Тем самым число азербайджанских боксеров, которые сегодня выйдут на финальный бой, увеличилось до шести. Ранее это право получили Мурад Аллахвердиев (86 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг).

Сархан Будагов (80 кг), Магомед Абдуллаев (+92 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Ильгар Салахов (67 кг), Кямран Шахсуварлы и Миршариф Кязимзаде (оба 75 кг) проиграли в полуфинале и завоевали бронзовые медали.

Финальные бои пройдут в бакинском Центре бокса в 14:00.

Женская сборная Азербайджана завершила турнир с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 4 boksçusu Bakıdakı beynəlxalq turnirin finalına vəsiqə qazanıb

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