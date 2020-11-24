Еще 2 борца сборной Азербайджана заразились коронавирусом

У двух членов сборной Азербайджана по греко-римской борьбе обнаружен коронавирус.

У двух членов сборной Азербайджана по греко-римской борьбе обнаружен коронавирус.

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации борьбы Азербайджана по указанному виду борьбы Эльчин Джафаров.

По его словам, тест еще одного спортсмена, кроме борцов сборной, дал положительный результат: "Этот человек спарринг-партнер. Никто не застрахован от этой болезни. Думаю, что все заразятся этим вирусом. Кто перенесет это, покажет будущее. Борцы также являются членами этого общества. Они приезжают на тренировки, пользуются общественным транспортом. Заразившиеся вирусом были отстранены от учебно-тренировочных сборов. Лечение всех троих начато. Ничего особо страшного нет".