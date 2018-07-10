Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Еще 13 азербайджанских спортсменов наказаны за то, что не смогли пройти допинг-тест.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

Семеро из спортсменов - борцы, четверо - боксеры, а остальные тяжелоатлеты и таэквондисты.

Борцы Гурбан Гурбанов, Шахрияр Мамедов, Гейдар Абдуллаев, Мансур Шахинов, Халид Ализаде и Субхан Мурадов дисквалифицированы на 48 месяцев, Тебриз Юсубзаде - на 24 месяца, боксеры Агалар Садыгзаде, Фарид Гасымзаде и Эльвин Гамбаров - на 48 месяцев, Миргадир Мириев - на 24 месяца, тяжелоатлет Джабраил Абзерли - на 48 месяцев, таэквондист Ульви Мустафаев - на 24 месяца.