Эдвардс победил Усмана в первой защите титула UFC

Английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс одолел представителя США нигерийского происхождения Камару Усмана в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 286.

Английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс одолел представителя США нигерийского происхождения Камару Усмана в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 286.

Для Эдвардса это стало первой защитой титула: он является чемпионом промоушена в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился решением судей в пользу Эдвардса — 48-46, 48-46, 47-47.

Для английского спортсмена эта победа стала 21-й на профессиональном уровне, также на его счету три поражения и один признанный несостоявшимся поединок.

Усман в своей карьере провел 24 поединка, в его активе три поражения, включая поражение от Эдвардса в этом бою.

Ранее бойцы встречались уже дважды. В первый раз победу одержал Усман, во второй раз победил Эдвардс.