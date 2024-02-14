Еще два азербайджанских борца стали чемпионами Европы

Борцы греко-римского стиля завершили свои выступления на чемпионате Европы, проходившем в столице Румынии Бухаресте.

Борцы греко-римского стиля завершили свои выступления на чемпионате Европы, проходившем в столице Румынии Бухаресте.

Как передает Report, еще двое азербайджанских борцов в последний день стали победителями континента, а один завоевал серебряную медаль.

Так, Нихат Мамедли (60 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг), вышедшие вчера в финал, выиграли решающий поединок и поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Второе место занял Ульви Ганизаде (72 кг), проигравший сопернику в финале.

Сегодня в финал вышли борцы Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг). В решающих матчах 15 февраля они встретятся с Эвином Демирханом (Турция) и Алиной Филипович (Украина) соответственно.

На данный момент, в активе Азербайджана 6 (3-2-1) наград: Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) стали чемпионами, Рашад Мамедов (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) проиграли в финале, а Бека Канделаки (130 кг) взял бронзу.