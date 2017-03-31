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    Диего Марадона хочет подать в суд на компанию Konami

    Рричиной всему этому послужило использование изображения игрока без необходимых на это прав© Courtesy İmage

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона собирается судиться с создателями Pro Evolution Soccer (PES).

    Как передает Report, причиной всему этому послужило использование изображения игрока без необходимых на это прав.

    «Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники», – написал Марадона.

    В составе своей национальной сборной Диего становился чемпионом мира в 1986 году. На этом же турнире Диего Армандо получил «золотой мяч» как лучший игрок турнира.

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