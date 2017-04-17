Депутат примет участие в "Бакинском марафоне-2017"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов примет участие в "Бакинском марафоне- 2017".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу проекта в Facebook, депутат присоединится к марафону как почетный участник.

До этого информацию о своем участии в "Бакинском марафоне-2017" подтвердили олимпийский и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Фарид Мансуров, олимпийский призер по дзюдо Рустам Оруджев, телеведущий Нуран Гаджи, члены "Bu şəhərdə" – Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Мушфиг Аббасов, победительница песенного конкурса "Евровидение-2011" Нигяр Джамал и певица Гюлай Зейналлы.

Отметим, что предстоящий 30 апреля "Бакинский марафон-2017" будет стартовать в 10:00. Марафон, проводимый второй раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева, будет организован при содействии Приморского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. Проект реализует компания SMG.