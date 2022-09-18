ЧМ: Сегодня азербайджанские борцы могут завоевать медали

В Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе.

В Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе.

Как передает Report, в последний день соревнований борцы вольного стиля сборной Азербайджана могут завоевать три медали.

61 кг. Ислам Базарганов (61 кг) проведет первую утешительную схватку против Бешира Алили (Македония).

65 кг. Гаджи Алиев (65 кг) будет бороться за бронзу.

97 кг. Магомедхан Магомедов (97 кг) проведет утешительную схватку против Збигнева Барановски (Польша).

Напомним, что в копилке сборной Азербайджана шесть (1-1-4) наград.