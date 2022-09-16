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ЧМ: групповая сборная Азербайджана вышла в финал

ЧМ: групповая сборная Азербайджана вышла в финал В Софии (Болгария) продолжается лицензионный чемпионат мира по художественной гимнастике.
Индивидуальные
16 сентября 2022 г. 22:31
ЧМ: групповая сборная Азербайджана вышла в финал

В Софии (Болгария) продолжается лицензионный чемпионат мира по художественной гимнастике.

Как передает Report, прошли выступления команд по групповым упражнениям, которые соревновались в многоборье и отбирались в финалы отдельных видов.

Наш коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Гюллю Агаларзаде вначале исполнил композицию с пятью обручами, получив 30.000 баллов. А композиция с тремя лентами и двумя мячами принесла 29.250. Набрав в сумме 59.250 баллов, наши грации стали девятыми в абсолютном первенстве. Также команда пробилась в финал с лентами и мячами.

Напомним, что по итогам предыдущих дней Зохра Агамирова заняла пятое место в финале с лентой и шестое – с обручем, также пробившись и в финал многоборья.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın qrup komandası finala yüksəlib

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