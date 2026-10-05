Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Чемпионат мира: Еще четыре азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу сегодня

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2026
    • 09:34
    Чемпионат мира: Еще четыре азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу сегодня

    Еще четыре азербайджанских дзюдоиста сегодня начнут борьбу на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, во второй день соревнований на татами выйдут Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Туран Байрамов, Низами Имранов и Руслан Пашаев (все - 66 кг).

    Первой соперницей Гюльтадж Мамедалиевой в 1/16 финала станет представительница Израиля Гефен Примо.

    Туран Байрамов в 1/32 финала встретится с финном Лукасом Саха, а Низами Имранов - с грузинским дзюдоистом Важей Маргвелашвили. Руслан Пашаев в 1/16 финала встретится с победителем поединка Сердар Рахимов (Туркменистан) - Адриан Ньето Чинарро (Испания).

    Отборочные поединки начнутся в 10:00. Официальная церемония открытия чемпионата мира состоится в 16:30, финальный блок - в 18:00.

    Напомним, в первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль. Это четвертое золото Азербайджана на чемпионатах мира по дзюдо среди взрослых и первое чемпионство страны в весовой категории до 60 кг.

    Чемпионат мира, который проходит в Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября.

    Чемпионат мира по дзюдо Туран Байрамов Ахмед Юсифов
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu mübarizəyə başlayır
    World Judo Championships: Four more Azerbaijani judokas enter competition
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