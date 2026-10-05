Чемпионат мира: Еще четыре азербайджанских дзюдоиста начнут борьбу сегодня
- 05 октября, 2026
- 09:34
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Еще четыре азербайджанских дзюдоиста сегодня начнут борьбу на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, во второй день соревнований на татами выйдут Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Туран Байрамов, Низами Имранов и Руслан Пашаев (все - 66 кг).
Первой соперницей Гюльтадж Мамедалиевой в 1/16 финала станет представительница Израиля Гефен Примо.
Туран Байрамов в 1/32 финала встретится с финном Лукасом Саха, а Низами Имранов - с грузинским дзюдоистом Важей Маргвелашвили. Руслан Пашаев в 1/16 финала встретится с победителем поединка Сердар Рахимов (Туркменистан) - Адриан Ньето Чинарро (Испания).
Отборочные поединки начнутся в 10:00. Официальная церемония открытия чемпионата мира состоится в 16:30, финальный блок - в 18:00.
Напомним, в первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль. Это четвертое золото Азербайджана на чемпионатах мира по дзюдо среди взрослых и первое чемпионство страны в весовой категории до 60 кг.
Чемпионат мира, который проходит в Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября.