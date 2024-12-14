Чемпионат мира: Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль

Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира в столице Бахрейна Манаме.

Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира в столице Бахрейна Манаме.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 109 кг, занял четвертое место в рывке, подняв 183 кг.

Он улучшил свой результат в толчке, добившись исторического успеха. Подняв 221 кг, Дадашбейли взял серебро ЧМ.

Наш представитель занял второе место в общем зачете с суммарным результатом 404 кг (183+221).

Напомним, что в прошлом году Д.Дадашбейли завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира в Саудовской Аравии.