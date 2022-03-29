Чемпионат Европы: В борьбу вступают еще пять азербайджанских борцов

Сегодня еще пять азербайджанских борцов вольного стиля вступят в борьбу на Чемпионате Европы, который стартует в столице Венгрии, Будапеште.

Сегодня еще пять азербайджанских борцов вольного стиля вступят в борьбу на Чемпионате Европы, который стартует в столице Венгрии, Будапеште.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 61 кг Ислам Базарганов на квалификационном этапе встретится с Виктором Лизеном (Германия).

Туран Байрамов, выступающий в категории до 74 кг, в 1/8 финала встретится с Али Умарпашевым (Болгария).

В том же раунде соперником Абубакра Абакарова (до 86 кг) станет Денис Балаур (Молдова).

Осман Нурмагомедов (до 92 кг) вступит в борьбу с 1/4 финала. Его первым соперником станет победитель встречи между Симеоне Яннаттони (Италия) и Радославом Марчинкевичем (Польша).

Айдыну Ахмедову (до 125 кг) на квалификационном этапе предстоит поединок с Парисом Карепи (Албания).

Сегодня также Алиаббас Рзазаде (до 57 кг), Гаджи Алиев (до 65 кг), Ашраф Ашыров (до 79 кг) и Мухаммедхан Мухаммедов (до 97 кг) поборются за золотую медаль, а Зиреддин Байрамов (до 70 кг) – за бронзовую.

Чемпионат Европы завершится 3 апреля.