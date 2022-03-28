Чемпионат Европы: Гаджи Алиев и Алиаббас Рзазаде вышли в финал

Еще один азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Еще один азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, Гаджи Алиев (65 кг) в полуфинале встретился с молдаванином Максимом Сакултаном.

Обыгравший соперника со счетом 12:2 трехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира, получил путевку в финал.

20:24

Азербайджанский борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде вышел в полуфинал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, в весовой категории до 57 кг его соперником стал Бека Бужиашвили из Грузии.

Одержавший за 1 минуту 15 секунд победу (10:0) А.Рзазаде вышел в финал. Его соперником в решающем матче станет представитель Северной Македонии Владимир Егоров.