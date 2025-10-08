Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ЧE: Сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу

    Индивидуальные
    • 08 октября, 2025
    • 09:22
    ЧE: Сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу

    Мужская сборная Азербайджана по шахматам одержала вторую победу на чемпионате Европы в Батуми.

    Как сообщает Report, азербайджанские шахматисты обыграли Польшу со счетом 2.5:1.5.

    Наша сборная (Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы и Эльтадж Сафарли) ранее обыграла Словакию со счетом 3:1 и сыграла вничью с Чехией (2:2) и после трех туров занимает третье место (5 очков).

    Женская сборная Азербайджана сыграла вничью с Францией - 2:2.

    Ранее одержавшая победу над Словенией (4:0) и Венгрией (2.5:1.5) женская сборная (Ульвия Фаталиева, Гевхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева) после трех туров расположилась на четвертой строчке с 5 очками.

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi növbəti qələbəsini qazanıb

