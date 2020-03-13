Чемпионат Европы в Баку может пройти без зрителей

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"Итальянские каратисты хотят приехать на чемпионат Европы. Выезд из страны для них затруднился, нет самолетов для их доставки, поэтому возникли проблемы. Они приедут, если будет возможность".

Об этом Report сказал президент Национальной федерации каратэ Яшар Баширов, комментируя новость об отказе итальянской сборной от чемпионата Европы в Баку.

Руководитель федерации также прокомментировал просьбу Федерации дзюдо, каратэ и боевых искусств Италии отложить соревнование: "Я тоже многого хочу, но это не зависит от желаний. Нужно смотреть на вещи реально".

Баширов подчеркнул, что сегодня переговорит с президентом Всемирной и Европейской федерации каратэ (WKF) Антонио Эспинозой: "Скоро мне позвонит Эспиноза. Есть вопросы о въезде в Баку, которые его интересуют. То есть он спросит про ситуацию в Баку. Он должен знать, какова ситуация. Я ему скажу, что подготовка к чемпионату Европы идет. Нет разговоров об отмене. Возможно, чемпионат Европы пройдет без зрителей".

Чемпионат Европы планируется провести в Баку 25-29 марта на Национальной арене гимнастики.