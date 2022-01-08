Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб от выстрела

19-летний итальянский стрелок Кристиан Гилли трагически погиб.

19-летний итальянский стрелок Кристиан Гилли трагически погиб.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, спортсмен трагически погиб на охоте.

Стрелок вместе с друзьями охотился в лесу в районе Пизы. Молодые люди весело проводили время, пока не случилась трагедия. Когда Кристиан нагнулся, чтобы взять новые патроны для винтовки, то случайно выстрелил себе в живот.

Друзья вызвали скорую, Гилли прооперировали в больнице, однако ранение было слишком серьезным и спортсмен скончался.

Осенью прошлого года 19-летний итальянец Кристиан Гилли стал чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров.