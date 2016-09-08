Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась в Рио-де-Жанейро

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась на арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Огонь Паралимпийских игр 2016 года зажег шестикратный чемпион Паралимпиад в плавании бразилец Клодоалдо Силва. Во время последнего этапа эстафеты огня на стадионе каждый из факелоносцев представлял одну из категорий инвалидности - Антонио Делфино (спортсмен-ампутант), Марсия Малсар (женщина с поражением ОДА), Адриа Роча (незрячая спортсменка) и Силва (спортсмен-колясочник).

Ранее президент Бразилии Мишел Темер объявил Паралимпийские игры 2016 года открытыми в своей торжественной речи, во время которой президент был несколько раз освистан публикой.

В свою очередь, глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен также был освистан, когда во время речи благодарил правительство Бразилии.



