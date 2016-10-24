Бывший чемпион мира по боксу подвергся нападению женщин

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Бывший чемпион мира по боксу Денкаосан Каовичит подвергся нападению соседей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денкаосан Каовичит получил серьезные ранения в результате конфликта с соседками.

Сначала спортсмен пытался отбиться от нападавших. Однако оступился, после чего получил несколько ударов мечами. В результате Каовичит получил серьезные травмы руки и головы. Врачам удалось пришить 40-летнему боксеру отрубленный палец.

В его послужном списке 63 победы и семь поражений.