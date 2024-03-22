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Большой шлем: В первый день к борьбе присоединятся 8 дзюдоистов Азербайджана

Большой шлем: В первый день к борьбе присоединятся 8 дзюдоистов Азербайджана Сегодня в Тбилиси стартует турнир Большого шлема по дзюдо.
Индивидуальные
22 марта 2024 г. 09:48
Большой шлем: В первый день к борьбе присоединятся 8 дзюдоистов Азербайджана

Сегодня в Тбилиси стартует турнир Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день в турнире примут участие 8 дзюдоистов Азербайджана.

Ачелия Топрак и Руслан Пашаев присоединятся к соревнованиям в своей весовой категории с 1/32 финала. Другие азербайджанские дзюдоисты выступят в 1/16 финала.

Лейла Алиева (48 кг) – Катарина Танзер (Австрия)

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – победительница пары Леонье Гонсалес (Франция) / Бинта Ндиайе (Швейцария)

Фидан Ализаде – победительница пары Ирина Зуева (AIN) – Гванца Мчедлишвили (Грузия)

Ачелья Топрак (57 кг) – Нино Лоладзе (Грузия)

Фидан Ализаде (57 кг) – победительница пары Ирина Зуева (Нейтральный статус) – Гванца Мчедлишвили (Грузия)

Туран Байрамов (60 кг) – победитель пары Кван Джин Чаэ (Северная Корея) – Андреа Карлино (Италия)

Балабей Агаев (60 кг) – Виджай Кумар Ядав (Индия)

Руслан Пашаев (66 кг) – Гиги Отиашвили (Грузия)

Рашад Елкиев (66 кг) – Айбек уулу Кубанычбек (Кыргызстан).

Отметим, что на турнире Большого шлема, который продлится до 24 марта, Азербайджан представляют 11 мужчин и 4 женщины в 9 весовых категориях.

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Версия на азербайджанском языке “Böyük Dəbilqə”: ilk gündə Azərbaycanın 8 cüdoçusu mübarizəyə qoşulacaq

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