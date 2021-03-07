"Большой шлем": Победный старт азербайджанских дзюдоистов

На турнире "Большого шлема" в столице Узбекистана Ташкенте сегодня на татами вышли последние три представителя Азербайджана

На турнире "Большого шлема" в столице Узбекистана Ташкенте сегодня на татами вышли последние три представителя Азербайджана.

Как передает Report, Мамедали Мехдиев (90 кг) на стадии 1/16 финала в первой встрече за 3 минуты победил иппоном кыргызстанца Эрлана Шерова. В 1/8 финала его соперником выступит британец Макс Стюарт.

Ушанги Кокаури (+100 кг) в 1/16 финала за 2 минуты 38 секунды взял вверх над итальянцем Винченцо Де Арконом. На следующем этапе Ушанги предстоит встретиться с россиянином Антоном Кривобоковым.

Аслан Мирзоев (100 кг) же только предстоит принять участие в 1/16 финала. Его оппонентом будет представитель Монголии Отгонбатар Лхагвасурен.

Отметим, что турнир Большого шлема завершится сегодня.