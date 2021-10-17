Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты заняли четвертое место

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала два медали и заняла четвертое место в медальном зачете на турнире серии Большого шлема.

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала две медали и заняла четвертое место в медальном зачете на турнире серии Большого шлема.

Как передает Report, соревнования проходили в Париже.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала одну золотую и одну бронзовую медали. На высшую ступень пьедестала почета поднялся член национальной сборной Балабей Агаев (60 кг), а третье место занял Хидаят Гейдаров (73 кг).

Первое место завоевали японские дзюдоисты, завоевавшие семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место заняла сборная России, завоевавшая три золотые и две серебряные медали. Тройку лидеров замкнула сборная Израиля, завоевавшая две золотые и одну бронзовую медаль.