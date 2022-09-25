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Боксер Мэйуэзер победил Асакуру в выставочном поединке

Боксер Мэйуэзер победил Асакуру в выставочном поединке Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер - младший в воскресенье победил японского бойца смешанного стиля (ММА) Микуру Асакуру в выставочном в трехраундовом поединке по правилам бокса.
Индивидуальные
25 сентября 2022 г. 11:15
Боксер Мэйуэзер победил Асакуру в выставочном поединке

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер - младший в воскресенье победил японского бойца смешанного стиля (ММА) Микуру Асакуру в выставочном в трехраундовом поединке по правилам бокса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, бой прошел в Сайтаме (Япония).

Американец победил во втором раунде техническим нокаутом. До этого экс-боксер провел три выставочных поединка - против японского кикбоксера Теншины Насукаву (2018 год), американского блогера Логана Пола (2020) и спарринг-партнера Дона Мура (2022). Все три поединка завершились победами Мэйуэзера.

Напомним, что Мэйуэзеру 45 лет, на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.

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Версия на азербайджанском языке Floyd Meyvezer yaponiyalı MMA döyüşçüsünü nokautla məğlub edib

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