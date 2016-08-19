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    Боксер Кямран Шахсуварлы завоевал бронзовую медаль Олимпиады

    Он принес Азербайджану девятую медаль Олимпиады в Рио

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Вчера азербайджанский боксер Камран Шахсуварлы (75 кг) провел полуфинальный бой против Арлена Лопеса (Куба) и проиграл со счетом - 0:3.

    Как передает Report, Шахсуварлы завершил свои выступления на Олимпиаде, завоевав бронзовую медаль.

    Он принес Азербайджану девятую медаль Олимпиады в Рио.

    На Олимпиаде в Рио Азербайджан представлен 56 спортсменами в 18 видах спорта, среди них шесть борцов вольного стиля, восемь борцов по греко-римской борьбе, одиннадцать боксеров, шесть дзюдоистов, пять гребцов, четыре легкоатлета, четыре тхэквондиста, три гимнаста, три велосипедиста, два пловца и по одному спортсмену в фехтовании, триатлоне, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

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