Бокс может быть исключен из олимпийской программы

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Международный Олимпийский Комитет приостановил финансирование Международной Ассоциации любительского бокса (AIBA).

Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания исполнительного комитета МОК, заявил глава структуры Томас Бах. По его словам, МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программы III Летних Олимпийских Игр среди юниоров в Аргентине, которые состоятся в этом году, и Летних Олимпийских Игр в Токио в 2020 году. Бах заявил о начале изучения системы управления AIBA и замораживании всех контактов с этой организацией.

В ноябре 2017 года Исполком AIBA принял решение о временном отстранении президента – Чинг-Куо Вуна от занимаемой должности. Причиной тому стали предъявленные ему обвинения в нарушении дисциплины и финансовые недочеты. В конце ноября Ву подал в отставку после 11-летнего руководства Международной Ассоциацией любительского бокса.

Его полномочия были возложены на вице-президента Франко Фальчинелли. С конца января эту должность временно занимает Гафур Рагимов. Исполком МОК ожидает новый отчет AIBA до 30 апреля.

Отметим, что AIBA до сих пор не выплатила кредит, взятый у азербайджанской компании "Benkons" в 2011 году. В ходе состоявшегося недавно в ОАЭ внеочередном конгрессе организации было принято решение о начале выплат по кредиту с 2021 года.