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Азербайджанский дзюдоист взял бронзу на чемпионате мира

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу на чемпионате мира

Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов поборолся за бронзовую медаль на чемпионате мира в казахстанском городе Алматы.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен встретился с итальянцем Луиджи Сентраччио. Олимпийский чемпион-азербайджанец иппоном победил своего соперника, завоевав бронзовую медаль.

Ранее Кямран Сулейманов завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг.

Напомним, что Вугар Талыбов - победитель III Летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

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