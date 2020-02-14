Азербайджанские борцы вернулись на Родину

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, выступавшие на чемпионате Европы в Италии, вернулись на Родину.

Как передает Report, в международном аэропорту Гейдара Алиева наших спортсменов встретили представители спортивного сообщества, журналисты и болельщики в аэропорту Гейдара Алиева.

Отметим, что впервые в отечественной истории они завоевали рекордные 6 медалей на чемпионате континенте. Таким образом, сборная Азербайджана стала второй в командном зачете, набрав 116 очков. Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами, а Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.

Первое место заняла Россия (128 очков), третье - у Турции (90).