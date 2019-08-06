Подписан контракт между AMADA и Независимой организации допинг-тестирования

Между Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA) и Независимой организацией допинг-тестирования (ITA) подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, в рамках соглашения между сторонами будет проводиться обмен информацией и опытом в области допинг-тестирования, исследований, биологических паспортов спортсменов и прочих сферах.

Согласно договоренности, AMADA может выступать в качестве агента ITA для сбора образцов, а также оказывать другие антидопинговые услуги.