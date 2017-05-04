Азербайджанский велосипедист стал победителем второго этапа велотура "Tour d’Azerbaidjan-2017"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Второй день международного велотурнира, посвященного 94-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, запомнился успешным результатом для континентальной команды "Synergy Baku".

Как сообщает Report, победителем второго этапа велотурнира Международного союза велосипедистов категории 2.1 на 186,5-километровом участке Баку-Исмайыллы стал участник элитной сборной Азербайджана и член континентальной команды "Synergy Baku" Кирилл Поздняков, обогнавший всех и добившийся победы.

Велосипедист азербайджанской сборной, преодолевший расстояние за 4 часа, 47 минут и 49 секунд, сделал одиночный финиш, опередив ближайшего своего преследователя - члена украинской команды "Kolss" Олександра Поливодана на 38 секунд. Член израильской команды "Israel Cycling Academy" Деннис ван Винден занял 3 место, отстав от лидера на 42 секунды.

Другой член "Synergy Baku" Йосип Румач занял 14-ое, Эльчин Асадов - 32-ое, Самир Джабраилов - 52-ое, Эльгун Ализаде - 54-ое, а Энвер Асанов - 78-ое место.

Победа в этапе возвысила Кирилла Позднякова до лидерства в общей классификации, и он стал обладателем синей футболки "Synergy". Помимо этого победивший велосипедист, набрав наибольшее количество очков в промежуточных спринтах, стал обладателем зеленой футболки SOCAR, предназначенной для самого лучшего спринтера.

Красная футболка AZAL, предназначенная для лучшего горного велосипедиста, досталась члену украинской континентальной команды "Kolss" Виталию Бутсу.

Член немецкого клуба "Team Sauerland NRW p/b Henley & Partners" Феликс Интра, став лучшим юным велосипедистом, был удостоен фиолетовой футболки "ATAHOLDİNG".

Велосипедистов наградили вице-президент Федерация велоспорта Азербайджана, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекперов, вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников, глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыхов.

5 мая пройдет третий этап турнира. На этот раз участники проедут расстояние в 177 км по маршруту Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала.

Отметим, что в турнире "Tour d’Azerbaidjan-2017" борьбу ведут 22 команды из 18 стран.