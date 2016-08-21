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    Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев завоевал золото Олимпиады в весе свыше 80 кг

    В финале спортсмен победил Иссуфу Абдулразака из Нигера

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский тхэквондист Радик Исаев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 80 кг.

    Как передает Report, в финале спортсмен победил Иссуфу Абдулразака из Нигера со счетом 6:2.

    Бронзовыми призерами стали Майкон Андраде из Бразилии и Чха Дон Мин из Южной Кореи.

    Исаев является чемпионом мира 2015 года (до 87 кг), чемпионом Европы 2014 года (до 87 кг) и Европейских игр 2015 года (свыше 80 кг). 

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