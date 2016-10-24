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    Азербайджанский шахматист стал победителем турнира в Ташкенте

    Шахрияр Мамедьяров (8 очков) получил денежный приз в размере 20 тысяч долларов

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров стал победителем завершившегося в Ташкенте международного турнира по быстрым шахматам, посвященного 680-летию Темурленга.

    Как передает Report, Шахрияр Мамедьяров (8 очков) получил денежный приз в размере 20 тысяч долларов.

    Турнир организован министерством по делам культуры и спорта Узбекистана совместно с республиканской Федерацией шахмат.

    В соревнованиях с призовым фондом 50 тысяч долларов США приняли также участие Борис Гельфанд (Израиль), Руслан Пономарев (Украина) и Рустам Касымджанов (Узбекистан).

    Гельфанд набрав 6 очков занял второе место и был награжден призовыми в размере 12 тысяч долларов.

    Третье место поделили набравшие по 5 очков Рустам Касымджанов, и Руслан Пономарев, которые получили 10 и 8 тысяч долларов соответственно. 

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