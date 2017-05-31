Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров достиг высокого результата

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала новый рейтинговый список шахматистов мира.

Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров поднялся на пятую ступень.

Впервые за историю страны он довел рейтинговые очки до 2 800.

На данный момент Мамедъяров отстает от норвежского чемпиона мира Магнуса Карлсена (2832), американца Уэсли Со (2812), россиянина Владимира Крамника (2808) и еще одного американца Фабиано Каруана (2805).

Он опережает известных шахматистов - 32-летнего армянского шахматиста Левона Ароняна (2793) и бывшего чемпиона мира из Индии Вишванатана Ананда (2786).

Из других представителей Азербайджана Теймур Раджабов находится на 28 месте (2 724 очка), Аркадий Найдич – на 37 месте (2 710 очков), Рауф Мамедов – на 58 месте (2 689 очков), Эльтадж Сафарли – на 97 месте (2 656 очков).