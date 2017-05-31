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    Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров достиг высокого результата

    Впервые за историю страны он довел рейтинговые очки до 2 800

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала новый рейтинговый список шахматистов мира.

    Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров поднялся на пятую ступень.

    Впервые за историю страны он довел рейтинговые очки до 2 800.

    На данный момент Мамедъяров отстает от норвежского чемпиона мира Магнуса Карлсена (2832), американца Уэсли Со (2812), россиянина Владимира Крамника (2808) и еще одного американца Фабиано Каруана (2805).

    Он опережает известных шахматистов - 32-летнего армянского шахматиста Левона Ароняна (2793) и бывшего чемпиона мира из Индии Вишванатана Ананда (2786).

    Из других представителей Азербайджана Теймур Раджабов находится на 28 месте (2 724 очка), Аркадий Найдич – на 37 месте (2 710 очков), Рауф Мамедов – на 58 месте (2 689 очков), Эльтадж Сафарли – на 97 месте (2 656 очков). 

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