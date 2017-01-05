Азербайджанский греко-римский борец оштрафован на 4 года из-за допинга

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский греко-римский борец Зубаир Дибиров дисквалифицирован сроком на 4 года.

Как сообщает Report, решение об этом приняло Всемирное объединение борьбы.

Дибиров не смог пройти допинг-тест в чемпионате мира среди молодежи, который стартовал 30 сентября 2016 года во французском городе Макон. В результате анализа его Б-теста в Париже были обнаружены запрещенные для пользования станозолол и анаболический стероид. Молодой борец отстранен от всех соревнований до 4 октября 2020 года. Решение вступило в силу с 5 октября 2016 года.

Отметим, что Зубаир Дибиров на чемпионате мира выступал в весовой категории 74 кг. Он проиграл в 1/4 финала и приостановил борьбу.