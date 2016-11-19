Азербайджанский дзюдоист-ветеран стал чемпионом мира

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист-ветеран Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в американском штате Флорида.

Как сообщает Report, выступивший в весовой категории 90 кг Раджабли начал борьбу в 1/4 финала.

Сначала он победил чеха Ярослава Бансзела иппоном за 2 минуты 20 секунд. В полуфинале был обыгран финский спортсмен Юкка Лайтинен за счет большого количества штрафных очков. А в решающем матче Раджабли одолел россиянина Владимира Маркелова иппоном за 2 минуты 33 секунды и стал чемпионом мира.

Отметим, другой представитель Азербайджана Ариф Гасымов в весовой категории 100 кг завоевал 5-е место.