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Азербайджанский борец: Я ехал только с одной целью - стать чемпионом Европы

Азербайджанский борец: Я ехал только с одной целью - стать чемпионом Европы Несмотря на то, что мой вес был меньше, чем у моих соперников, я очень верил в себя. Бороться в такой ситуации было очень сложно».
Индивидуальные
16 марта 2023 г. 23:43
Азербайджанский борец: Я ехал только с одной целью - стать чемпионом Европы

Несмотря на то, что мой вес был меньше, чем у соперников, я очень верил в себя. Бороться в такой ситуации было очень сложно.

Об этом Report заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет, прошедшем в столице Румынии Бухаресте.

По словам атлета, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета , на соревнование он ехал только с одной целью - стать чемпионом: "Я очень хорошо подготовился к турниру. После этого буду выступать уже в этой весовой категории.

Напомним, что Мурад Ахмадиев в решающей схватке в весе до 97 кг победив венгра Алекса Шоке, стал чемпионом Европы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Avropa çempionu: "Çəkim az olsa da, hədəfim qızıl medal idi"

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