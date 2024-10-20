Азербайджанский боксер взял серебро на чемпионате Европы в Софии

Азербайджанский спортсмен Турал Сарыев (48 кг) завоевал серебро на чемпионате Европы по боксу, проходящем в болгарской Софии.

Азербайджанский спортсмен Турал Сарыев (48 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по боксу, проходящем в болгарской Софии.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Т.Сарыев, одолевший в первых двух поединках Лашу Кереселидзе (Грузия) и Самета Оруча Салихи (Турция), в финале встретился с Луисом Руни (Ирландия). Встреча завершилась победой соперника со счетом 4:1.

Это вторая медаль, завоеванная сборной Азербайджана на соревнованиях. Ранее бронзу взяла Маржона Савриева (50 кг).

Отметим, что сегодня состоятся финальные поединки еще двух боксеров азербайджанской сборной.