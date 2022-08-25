Азербайджанский боец UFC летит в Баку

Проживающий в США и выступающий в смешанных единоборствах (ММА) азербайджанский спортсмен Назим Садыхов летит в Баку.

Проживающий в США и выступающий в смешанных единоборствах (ММА) азербайджанский спортсмен Назим Садыхов летит в Баку.

Перед вылетом он поделился своими впечатлениями с корреспондентом американского бюро Report .

"Я впервые буду на Родине. Меня переполняют радостные эмоции. Занимаюсь спортом с детства. Хотя я родился в Москве и вырос в США, рос на сказках моей бабушки, которые она рассказывала на азербайджанском языке, на воспоминаниях отца и матери. Азербайджанский флаг всегда висел у нас дома в самом видном месте. Все свои победы я праздновал, подняв над головой Азербайджанский флаг, все свои успехи посвящал Родине. После моего успеха в UFC получил сотни сообщений и звонков из Азербайджана. Все радуются, как и я, это делает меня очень счастливым. Мы летим в Баку с моим отцом. Чувство радости переполняет меня, что буду в Азербайджане", - сказал спортсмен.

Н.Садыхов встретится в Азербайджане с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Напомним, что 16 августа после победы над афганским бойцом Ахмадом Гасанзаде в рамках Dana White's Contender Series 50 Назим Садыхов подписал контракт с UFC.