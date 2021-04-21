Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы

В третий день чемпионата – 21 апреля в борьбу вступают женщины-борцы

В столице Польши, Варшаве, продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Report, в третий день чемпионата – 21 апреля в борьбу вступают женщины-борцы.

Члены сборной Азербайджана Мария Стадник (50 кг) встретится с Екатериной Полещук (Россия), Элис Манолова (68 кг) – с шведкой Тиндрой Сйоеберг, а Сабира Алиева (76 кг) – с эстонской спортсменкой Эпп Маее.

Отметим, что на чемпионате Европы наши вольники Туран Байрамов (70 кг) завоевал серебряную, а Афган Хашалов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) – бронзовые медали.