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Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы

Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы В третий день чемпионата – 21 апреля в борьбу вступают женщины-борцы
Индивидуальные
21 апреля 2021 г. 13:40
Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы

В столице Польши, Варшаве, продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Report, в третий день чемпионата – 21 апреля в борьбу вступают женщины-борцы.

Члены сборной Азербайджана Мария Стадник (50 кг) встретится с Екатериной Полещук (Россия), Элис Манолова (68 кг) – с шведкой Тиндрой Сйоеберг, а Сабира Алиева (76 кг) – с эстонской спортсменкой Эпп Маее.

Отметим, что на чемпионате Европы наши вольники Туран Байрамов (70 кг) завоевал серебряную, а Афган Хашалов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) – бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Mariya Stadnik mübarizəyə başlayır

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