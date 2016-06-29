​Азербайджанские тяжелоатлеты лишены 3-х последних лицензий на олимпиаду

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские тяжелоатлеты лишены еще 3 лицензий на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) исключила Азербайджан из списка стран, получивших квоту на участие в олимпиаде.

В качестве причины приводится непрохождение 6 атлетами на чемпионате мира 2015 года допинг-теста.

Некоторое время назад на прошедшей в Тбилиси конференции IWF из актива Азербайджана исключили 1 спортсмена и 2 спортсменок. Таким образом, у нашей страны остались 3 лицензии. Однако, согласно новому решению международной структуры, наших тяжелоатлетов лишили оставшихся 3 лицензий. Таким образом, на Рио-2016 Азербайджан не будет представлен в данном виде спорта.

Отметим, что не выдержавшие допинг-тест на чемпионате мира наши атлеты Валентин Христов, Эльхан Алигулузаде, Сильвия Ангелова, Фирудин Гулиев и Интигам Заиров дисквалифицированы на 8 лет, а Дадаш Дадашбейли - на 4 года.

Кроме того, в результате повторной проверки взятых на двух предыдущих олимпиадах анализов стало известно о принятии Интигамом Заировым на Пекинской олимпиаде 2008 года и Боянкой Костова на Лондонской олимпиаде 2012 года запрещенных препаратов.