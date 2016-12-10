Азербайджанские тхэквондисты завершили финальный этап Гран-при с одной золотой медалью

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские тхэквондисты завершили свои выступления в финальном этапе Гран-при в Баку.

Как сообщает Report, сборная страны-организатора была вынуждена довольствоваться только одной золотой медалью.

Золото завоевал Милад Беиги Харчегани в весовой категории 80 кг. Легионер из Ирана завоевал также 80 рейтинговых очков и денежный приз в размере 6000 долларов.

Что касается других тхэквондистов, победители I Европейских Игр "Баку-2015" Айхан Тагизаде (68 кг) и олимпийский чемпион Радик Исаев (+ 80 кг), а также Роман Самодуров (58 кг) и единственная тхэквондистка Япрак Эриш (57 кг) проиграли в первых же поединках и остались без медалей.

Отметим, что азербайджанские тхэквондисты выступят на командном чемпионате мира 12-13 декабря.