Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Азербайджанские шахматисты Абасов и Сулейманлы взяли серебро и бронзу чемпионата Европы

    Индивидуальные
    20 апреля, 2026
    • 00:17
    Азербайджанские шахматисты Абасов и Сулейманлы взяли серебро и бронзу чемпионата Европы

    Азербайджанские шахматисты Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы завоевали на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в польском Катовице серебряную и бронзовую медали.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в последнем, XI туре, соревнований Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы сыграли вничью. Аналогичный результат был зафикисрован и в партии между Абасовым и румыном Даниэлем Богданом.

    Украинец Роман Дегтяров, победив в последнем туре испанца Давида Гихарро, завоевал звание чемпиона континента. После XI тура азербайджанские шахматисты, набравшие по 8,5 очков каждый, разделили 2–4-е места. Согласно дополнительным показателям, Ниджат Абасов завоевал серебряную, а Айдын Сулейманлы - бронзовую медали. Последний чемпион страны Мухаммед Мурадлы завершил турнир на 4-м месте.

    Все трое наших шахматистов, вошедших в первую четверку, обеспечили себе путевку на Кубок мира, который пройдет в следующем году. В соревнованиях принимали учатие представители 43 стран.

    Напомним, что индивидуальный чемпионат Европы проводится с 2000 года. Единственную медаль Азербайджана на континентальном первенстве среди мужчин завоевал в 2005 году Теймур Раджабов, занявший второе место.

    Чемпионат Европы Чемпионат по шахматам Айдын Сулейманлы Ниджат Абасов
    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

