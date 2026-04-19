    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Polşanın Katovitse şəhərində keçirilən şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatı başa çatıb.

    "Report" Azərbaycan Şahmat Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yarışın sonuncu - XI turunda Azərbaycan qrossmeysterlərinin duelində Aydın Süleymanlı ilə Məhəmməd Muradlı heç-heçə ediblər.

    Son tura lider kimi qədəm qoyan Nicat Abasov ağ fiqurlarla Rumıniya təmsilçisi Daniel Boqdanla bərabərliyə razılaşaraq yarım xalla kifayətlənib.

    Eyni xala malik Ukrayna şahmatçısı Roman Deqityarov son turda ispan David Gixarronu məğlub edərək Avropa çempionu olub. 11 turdan sonra hərəyə 8,5 xal toplayan Azərbaycan şahmatçıları 2-4-cü yerləri bölüşdürüb. Nicat Abasov Avropa çempionatını ikinci, Aydın Süleymanlı isə üçüncü pillədə başa vurub.

    Son Azərbaycan çempionu Məhəmməd Muradlı qitə çempionatında 4-cü olub. Hər üç şahmatçı gələn il keçiriləcək Dünya Kubokuna vəsiqə qazanıb.

    Beləliklə 43 ölkənin təmsil olunduğu Avropa çempionatında 2 medal Azərbaycan şahmatçılarına təqdim olunacaq. Yarışın yekunlarına əsasən ilk dördlükdə üç Azərbaycan təmsilçisi qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, şəxsi Avropa çempionatı 2000-ci ildən keçirilir. Azərbaycana kişi şahmatçıların qitə çempionatında yeganə medalı 2005-ci ildə ikinci yeri tutan Teymur Rəcəbov qazandırıb.

