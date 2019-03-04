Азербайджанские каратисты завоевали золотые и серебряные медали в турнире Серия А

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Члены основной сборной Азербайджана по каратэ Асиман Гурбанлы (+84 кг) и Айхан Мамаев (-84 кг) завоевали различные медали на престижном турнире Серии А в австрийском городе Зальцбурге.

Как передает Report, А.Гурбанлы стал победителем турнира, а А.Мамаев стал бронзовым призером.

Фирдовси Фарзалиев (60 кг), принявший участие в решающем матче за бронзовую медаль, упустил преимущество после неоднозначного удара своего соперника на последних секундах.

В последние дни марта наша сборная примет участие на Чемпионате Европы в Испании.