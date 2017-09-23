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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 бронзовые медали в Сербии

    Сборная команда Азербайджана представлена 17 атлетами

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В столице Сербии, Белграде стартовал открытый чемпионат Европы по дзюдо.

    Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований сборная команда Азербайджана записала в свой актив 3 медали.

    Представляющие Азербайджан на международном турнире Эльбрус Заманов (60 кг), Тельман Велиев (73 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (48 кг) стали обладателями бронзы.

    Отметим, что на турнире, где соревнуются 240 дзюдоистов из 30 стран (157 мальчиков, 83 девочки), сборная команда Азербайджана представлена 17 атлетами (13 мальчиков, 4 девочки). 

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