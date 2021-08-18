Азербайджанские борцы завоевали бронзу на Чемпионате мира среди юниоров

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров проходит в российском городе Уфа

Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на Чемпионате мира по борьбе среди юниоров, проходящем в российском городе Уфа.

Как передает Report , "вольники" Туран Байрамов (74 кг) и Сагадулла Агаев (86 кг) завоевали по бронзовой медали.

В 1/8 финала Туран Байрамов одолел немецкого борца Стаса Вольфа, но проиграл в четвертьфинале американскому спортсмену Кигану О’Тулу. Последний смог выйти в финал, что дало Т.Байрамову право участвовать в утешительной встрече. Благодаря тому, что венгерский борец Балинт Балаш не вышел на ковер, азербайджанский спортсмен смог побороться за бронзу с российским борцом Идаром Хатановым. В решающей схватке Т.Байрамов с минимальным отрывом одолел своего оппонента.

Победив в первой схватке кыргызского борца Саматбека Уулуя, Сагадулла Агаев проиграл в ¼ финала представителю Франции Рагиму Мамедову. Выход французского спортсмена в финал позволил азербайджанскому борцу сразиться за бронзовую медаль. В следующем поединке он одолел молдаванского борца Йона Демьяна, а затем оппонента из Турции Эмре Чифтчи. В итоге С.Агаев завершил свое выступление с бронзовой медалью.