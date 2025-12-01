Азербайджанские борцы-вольники взяли шесть медалей на турнирах в РФ
Индивидуальные
- 01 декабря, 2025
- 22:17
Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 6 медалей на двух традиционных соревнованиях, состоявшихся в России.
Как передает Report, во Владикавказе на турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева наш спортсмен Магомедхан Магомедов впервые выступил в весовой категории 125 кг.
Его дебют в новой весовой категории оказался успешным - одолев всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала.
Тем временем в Хасавюрте прошёл турнир имени Шамиля Умахановa. Члены сборной Мурад Евлоев (74 кг), Али Цокаев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг) завоевали серебряные медали, а Гаджимурад Омаров (74 кг) и Мухаммад Гантемиров (125 кг) - бронзовые.
Последние новости
22:27
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства ГрузииДругие страны
22:17
Фото
Азербайджанские борцы-вольники взяли шесть медалей на турнирах в РФИндивидуальные
22:17
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в ВашингтонДругие страны
22:15
Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит КазахстанДругие страны
22:08
ООН надеется на результативность переговоров США и УкраиныДругие страны
22:05
Каллас: Отношения между ЕС и Казахстаном выходят на новый уровеньДругие страны
21:57
СМИ: Переговоры Исламабада и Кабула прошли безрезультатноДругие страны
21:37
ЕК введет санкции против Беларуси из-за "гибридных атак" на ЛитвуДругие страны
21:22