    Азербайджанские борцы-вольники взяли шесть медалей на турнирах в РФ

    Индивидуальные
    • 01 декабря, 2025
    • 22:17
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 6 медалей на двух традиционных соревнованиях, состоявшихся в России.

    Как передает Report, во Владикавказе на турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева наш спортсмен Магомедхан Магомедов впервые выступил в весовой категории 125 кг.

    Его дебют в новой весовой категории оказался успешным - одолев всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала.

    Тем временем в Хасавюрте прошёл турнир имени Шамиля Умахановa. Члены сборной Мурад Евлоев (74 кг), Али Цокаев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг) завоевали серебряные медали, а Гаджимурад Омаров (74 кг) и Мухаммад Гантемиров (125 кг) - бронзовые.

    борьба Азербайджан Россия
    Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada keçirilən turnirlərdə 6 medal qazanıblar
    Лента новостей