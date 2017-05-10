Азербайджанские борцы по греко-римской борьбе примут участие в международном турнире в Батуми

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Назван состав сборной Азербайджана, который примет участие на стартующем 13 мая в Батуми международном турнире по греко- римской борьбе среди молодежи в честь чемпиона мира Мухрана Вахтангадзе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, в турнире свои силы испытают 13 борцов под руководством тренеров Зохраба Аббасова и Тураджа Гусейнли. В состав вошли Зульфугар Алиев (50 кг), Заур Нуриев, Эльвин Мустафаев (каждый 55 кг), Кямран Мирзалиев, Эльвин Мусаев (каждый 60 кг), Джавид Миралаев (74 кг), Тунджай Везирзаде, Аслан Мамедов (84 кг), Тегеран Аминзаде, Сослан Фанзиев, Низами Шамилов, Сайгидмагомед Омаров (все 96 кг).

В процессе управления встречами Азербайджан представит судья международной категории Закир Мамедов.

Отметим, что в первый день турнира определятся победители по весовым категориям 50, 60, 74 и 96 кг, а во второй день - 55, 66, 84 и 120 кг.